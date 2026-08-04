Очередь на въезд в Калининград из Польши сократилась до 17 часов

Очередь на въезд в Калининград из Польши сократилась до 17 часов

Время ожидания при въезде в Калининградскую область со стороны Польши сократилось до 16-17 часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу калининградской таможни. Ранее путешественникам приходилось стоять в очередях по 18-19 часов из-за усиленного контроля со стороны польских властей.

Со стороны Польши время немножко сократилось – где-то на пару часов. <...> Почти ничего не поменялось. С нашей стороны очередей нет. У нас все штатно, — заявили таможне.

В ведомстве пояснили, что задержки вызваны выборочным направлением граждан в боксы для углубленного досмотра. Чаще всего такая процедура касается туристов с большим багажом и занимает несколько часов.

Основной поток пересекающих границу сейчас составляют русскоязычные немцы, которые едут в гости к родственникам в Россию. Резкий ажиотаж связан с началом летних каникул в ряде федеральных земель Германии.

Ранее на латвийско-белорусской границе образовались пробки после полного перекрытия единственного действующего пункта пропуска «Патерниеки». В результате остановки движения автомобилистам приходилось ночевать в нейтральной полосе, ожидая возобновления работы перехода.