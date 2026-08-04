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04 августа 2026 в 16:00

В России рассказали о вероятности ухудшения отношений Украины и Турции

Сотрудник РАН Долгов: отношения Украины и Турции вряд ли сильно ухудшатся

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Не стоит ждать радикального ухудшения отношений межу Киевом и Анкарой после удара Украины по судну в Черном море, заявил ИС «Вести» ведущий научный сотрудник института востоковедения РАН Борис Долгов. Он напомнил, что стороны с самого начала поддерживали друг друга.

[Турция] и сейчас поставляет [вооружение], и даже были планы создания совместных каких-то предприятий турецко-киевских для производства дронов. Да, какие-то действия будут, конечно, вот в ответ на эти враждебные действия Киева по отношению турецких судов, но вот такого, так скажем, радикального изменения отношений между Турцией и киевским режимом сложно предположить, — отметил Долгов.

По сообщениям СМИ известно, что в понедельник украинские дроны атаковали судно «Надежда» в Черном море, которое перевозило свежие овощи и фрукты из Турции. В результате инцидента ранения получили четыре моряка, среди которых трое турецких граждан, и экипаж был эвакуирован в порт Новороссийска.

Ранее глава Центра изучения кризисов и политики безопасности Турции Ниджат Сезгин заявил, что реакция Анкары на атаки Вооруженных сил Украины против турецких гражданских судов в Черном море оставалась недостаточно жесткой. По словам эксперта, она не соответствовала масштабу угрозы.

Россия
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