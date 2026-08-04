В Минтрансе ответили на вопрос о прямых рейсах между Россией и Мексикой

В Минтрансе ответили на вопрос о прямых рейсах между Россией и Мексикой Минтранс России: переговоры о прямом авиасообщении с Мексикой пока не ведутся

Россия и Мексика пока не обсуждали возможность запуска прямого авиасообщения между странами, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ. В ведомстве уточнили, что при наличии соответствующего интереса со стороны Мехико заявки будут рассмотрены в установленном порядке.

Прямые воздушные рейсы между Россией и Мексикой не осуществляются. Вопрос начала выполнения прямых полетов между странами в настоящее время не обсуждается. В случае заинтересованности мексиканской стороны в выполнении полетов российская сторона рассмотрит соответствующие заявки, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что прямые полеты между Москвой и Дамаском возобновятся 16 августа. Пассажиры могут забронировать билеты на сайте или в приложении сирийской авиакомпании Syrian Airlines.

Кроме того, российский Минтранс утвердил новые требования к показу фильмов на борту самолетов. Так, с 1 марта 2027 года часть кинокартин будет сопровождаться субтитрами для пассажиров с нарушениями слуха и тифлокомментариями на русском языке для людей с проблемами зрения.