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27 июля 2026 в 02:28

Минтранс анонсировал изменения для россиян на борту самолетов

В самолетах РФ часть фильмов начнут показывать с субтитрами и тифлокомментариями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минтранс России утвердил новые требования к показу фильмов на борту самолетов, передает РИА Новости. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года и коснутся авиаперевозчиков, демонстрирующих фильмы пассажирам.

Согласно приказу, часть фильмов должна сопровождаться субтитрами для пассажиров с нарушением слуха. Также для пассажиров с нарушением зрения предусмотрят тифлокомментарии на русском языке.

Ранее в Минтрансе Иркутской области сообщили, что рейсы между Киренском и Иркутском временно приостановили в связи с текущим ремонтом взлетно-посадочной полосы. Там ответили на жалобу местных жителей. Последние сообщили, что авиаперевозки из Киренска в Иркутск прекратились с 1 июня и город оказался практически отрезан от областного центра.

До этого Минтранс предложил ввести более строгий механизм государственного надзора для авиакомпаний, осуществляющих пассажирские перевозки. Ведомство планирует ввести дополнительную категорию чрезвычайно высокого риска для объектов, связанных с коммерческими воздушными перелетами граждан. Кроме того, законопроект вносит упрощающие корректировки в систему начисления репутационных баллов для авиакомпаний.

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