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25 июля 2026 в 10:30

Закрываю «Царское» варенье на зиму — ягоды прозрачные, как янтарь, а сироп густой: вкусно к блинчикам и просто есть ложкой

Фото: D-NEWS.ru
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Беру крупный, слегка недозрелый крыжовник, надкалываю каждую ягодку, чтобы она осталась целой и пропиталась сиропом. Заливаю горячим сахарным сиропом с вишневыми листьями — они дают изумрудный оттенок и тонкий аромат. Варю в три приема, чтобы ягоды стали прозрачными, как стеклянные, а сироп — густым и янтарным. Варенье получается необыкновенно красивым: каждая ягодка в прозрачной оболочке, а вкус — кисло-сладкий, с легкой карамельной ноткой.

Для приготовления понадобится: 1 кг крыжовника (зеленого, крупного), 1,2 кг сахара, 300 мл воды, 5–6 вишневых листьев. Крыжовник переберите, вымойте, обсушите, удалите хвостики и надколите каждую ягодку зубочисткой. Из воды, сахара и вишневых листьев сварите сироп, проварите 5 минут, листья удалите. Залейте ягоды горячим сиропом, оставьте на 6 часов. Затем доведите до кипения, варите 5 минут и снова оставьте на 6 часов. В третий раз варите до готовности — капля сиропа не должна растекаться. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила «Царское» варенье — зимой банка улетела за вечер, все любовались янтарными ягодами. Я уменьшила сахар до 1 кг, добавила лимонную кислоту для яркости. Кстати, вишневые листья можно заменить мятой — аромат станет освежающим. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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