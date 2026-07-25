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25 июля 2026 в 11:23

В московском аэропорту ввели ограничения на вылет рейсов

В аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и вылет рейсов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщает Росавиация в Telegram-канале. Ограничения на использование воздушного пространства ввели для обеспечения безопасности.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта ввело ограничения на прием и выпуск воздушных судов в девяти аэропортах России. Росавиация неоднократно заявляла, что такие меры направлены исключительно на обеспечение безопасности пассажиров и экипажей.

Также сообщалось, что транзитные полеты через московский авиаузел запрещены, полеты в районе московского авиационного узла могут выполняться на высоте до 4900 метров до 02:59 мск 12 августа. В Росавиации рассказывали, что соответствующие меры пришлось принять для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, под санкции Евросоюза попали четыре российских аэропорта: московский Шереметьево, Ульяновск-Восточный, Платов (Ростов-на-Дону) и воздушная гавань Минеральных Вод. В Москве подобные меры назвали нелегитимными и пообещали ответные шаги.

Москва
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Внуково
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