В московском аэропорту ввели ограничения на вылет рейсов В аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и вылет рейсов

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщает Росавиация в Telegram-канале. Ограничения на использование воздушного пространства ввели для обеспечения безопасности.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта ввело ограничения на прием и выпуск воздушных судов в девяти аэропортах России. Росавиация неоднократно заявляла, что такие меры направлены исключительно на обеспечение безопасности пассажиров и экипажей.

Также сообщалось, что транзитные полеты через московский авиаузел запрещены, полеты в районе московского авиационного узла могут выполняться на высоте до 4900 метров до 02:59 мск 12 августа. В Росавиации рассказывали, что соответствующие меры пришлось принять для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, под санкции Евросоюза попали четыре российских аэропорта: московский Шереметьево, Ульяновск-Восточный, Платов (Ростов-на-Дону) и воздушная гавань Минеральных Вод. В Москве подобные меры назвали нелегитимными и пообещали ответные шаги.