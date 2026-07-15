Сильнейшая гроза «отправила» российские самолеты на запасные аэродромы Три самолета сели на запасные аэродромы из-за грозы в Екатеринбурге

Рейсы из Самары, Хабаровска и Москвы перенаправлены на запасные аэродромы в Тюмени и Челябинске из-за мощной грозы над Екатеринбургом, сообщила пресс-служба аэропорта «Кольцово» в МАКСе. Стихия также серьезно повлияла на городскую инфраструктуру. По информации мэрии, во всех восьми районах Екатеринбурга зафиксировано падение деревьев и веток.

Сильная гроза над нашим аэропортом вмешалась в планы авиакомпаний. Самолеты из Самары, Хабаровска и Москвы по решению экипажей вынуждены были уйти на запасные аэродромы в Тюмень и Челябинск, — заявили в аэропорту.

Неблагоприятная погода наблюдается в регионе с 29 июня, когда начались сильные дожди, спровоцировавшие паводок в ряде муниципалитетов Свердловской области. Согласно данным ГУ МЧС, в зоне подтопления оказались более 360 жилых домов и свыше 1,5 тыс. приусадебных участков.

Ранее сообщалось, что в Москве 11 июля из-за сильных ливней и шквалистого ветра упали не менее 50 деревьев. Из них 11 рухнули на припаркованные автомобили. В Верхнем Сусальном переулке крупное дерево повалилось на пустую спортивную площадку, никто не пострадал.