Фурсенко объяснил, чем опасен хайп вокруг искусственного интеллекта Фурсенко: искусственный интеллект не должен решать все за человека

Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта опасен тем, что люди могут перестать прикладывать собственные усилия, рассчитывая, что ИИ решит за них любые проблемы, заявил помощник президента России Андрей Фурсенко в интервью РИА Новости. По его словам, сегодня искусственным интеллектом нередко называют практически любые технологии, которые хоть как-то связаны с жизнью человека.