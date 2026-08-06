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06 августа 2026 в 09:44

Фурсенко объяснил, чем опасен хайп вокруг искусственного интеллекта

Фурсенко: искусственный интеллект не должен решать все за человека

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Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта опасен тем, что люди могут перестать прикладывать собственные усилия, рассчитывая, что ИИ решит за них любые проблемы, заявил помощник президента России Андрей Фурсенко в интервью РИА Новости. По его словам, сегодня искусственным интеллектом нередко называют практически любые технологии, которые хоть как-то связаны с жизнью человека.

Я не большой поклонник искусственного интеллекта, отчасти потому, что считаю, что наша жизнь гораздо шире, чем сколь угодно изощренная цифровая модель… на сегодняшний день вокруг ИИ очень много ажиотажа — того, что называется хайпом, — отметил он.

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