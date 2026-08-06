Фурсенко объяснил, чем опасен хайп вокруг искусственного интеллекта

Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта опасен тем, что люди могут перестать прикладывать собственные усилия, рассчитывая, что ИИ решит за них любые проблемы, заявил помощник президента России Андрей Фурсенко в интервью РИА Новости. По его словам, сегодня искусственным интеллектом нередко называют практически любые технологии, которые хоть как-то связаны с жизнью человека.
Я не большой поклонник искусственного интеллекта, отчасти потому, что считаю, что наша жизнь гораздо шире, чем сколь угодно изощренная цифровая модель… на сегодняшний день вокруг ИИ очень много ажиотажа — того, что называется хайпом, — отметил он.