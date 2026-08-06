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06 августа 2026 в 10:36

Стали известны подробности о поиске пропавших жителей Курской области

Лантратова и Хинштейн помогают в поисках 300 пропавших курских жителей

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила РИА Новости, что совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном продолжает использовать все доступные гуманитарные механизмы для поиска 300 пропавших без вести жителей региона. По ее словам, на сегодняшний день делается все для возвращения россиян домой.

Судьба порядка 300 жителей Курской области по-прежнему остается неизвестной. Я нахожусь в постоянном контакте с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Мы продолжаем использовать все возможные гуманитарные механизмы, чтобы установить судьбу каждого человека, — отметила Лантратова.

Ранее стало известно, что СК России предъявил обвинения 35 иностранным наемникам, которые участвовали во вторжении в Курскую область в составе ВСУ. По словам представителя ведомства Светланы Петренко, среди обвиняемых — граждане Грузии, США, Новой Зеландии, Литвы, Великобритании и других стран.

Также сообщалось, что ВСУ в период вторжения в Курскую область с августа 2024 года по апрель 2025 года в среднем теряли около 290 военнослужащих ежедневно. За время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 76,5 тыс. солдат и свыше семи тыс. единиц техники.

Регионы
Курская область
Яна Лантратова
ВСУ
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