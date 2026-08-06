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06 августа 2026 в 11:29

В Госдуме ответили, как часто должны повышать зарплату бюджетникам

Депутат Бессараб: бюджетникам обязаны повышать зарплату раз в год

Госдума РФ Госдума РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Работодатели обязаны повышать зарплату бюджетникам раз в год, напомнила в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она уточнила, что по закону индексация не может быть ниже уровня инфляции.

Для бюджетных работников зарплата повышается один раз в год — как правило, с 1 января или для силового блока с 1 октября. В реальном секторе экономики работодатель принимает решение самостоятельно, но Трудовой кодекс содержит статью об индексировании заработной платы в связи с ростом цен, и индексация не должна быть ниже уровня инфляции, — отметила Бессараб.

Парламентарий добавила, что если работодатель не повышает зарплату несколько лет, это может объясняться тяжелым финансовым положением компании. По ее словам, сегодня рынок труда предлагает множество вакансий, а безработица находится на рекордно низком уровне, поэтому невнимательные к сотрудникам работодатели многое теряют.

Ранее сообщалось, что самая высокая средняя заработная плата в России приходится на сферу трубопроводного транспорта. В мае средняя заработная плата в этой деятельности составила 295 978 рублей. В апреле 2026 года этот показатель находился на уровне 200 391 рубля. Отмечается, что за месяц средняя зарплата в отрасли выросла на 95,5 тыс. рублей.

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