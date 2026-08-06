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06 августа 2026 в 11:00

HR-эксперт назвал неожиданный признак плохих компаний

HR-эксперт Солопов: в плохих компаниях поощряют постоянные переработки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В компаниях с плохой системой управления поощряют постоянные переработки сотрудников, заявил в беседе с «Газетой.Ru» HR-эксперт Дмитрий Солопов. По его словам, для хороших работодателей постоянно задерживающиеся работники — это проблема, которую нужно как-то решать.

Почему переработки поощряют только в плохих компаниях? Потому что там не умеют мерить эффективность, и процесс становится важнее продукта. Если начальник радуется, что отдел сидит до ночи, значит, он не понимает, сколько времени реально занимает задача, и заменяет грамотное планирование административным давлением, — отметил Солопов.

Он добавил, что нормальных работодателей раздражают переработки по ряду причин. Прежде всего, это повышает риск выгорания и увольнения персонала. Кроме того, переработки — это сигнал о том, что организационные и бизнес-процессы идут неправильно. Наконец, люди, которые регулярно засиживаются в офисе, могут вызывать чувство вины у тех, кто работает эффективнее и уходит вовремя. Впоследствии это может разрушить команду.

Ранее HR-эксперт Галина Бобкова заявила, что использование сокращенных слов в переписке с коллегами может быть маркером скорого увольнения. Согласно данным последних исследований, у тех сотрудников, которые пишут «спс» в общении с руководителем, вероятность увольнения составляет 34%.

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