Обломки БПЛА обрушились на резервуары НПЗ в российском регионе Евраев: обломки украинских дронов попали в резервуары НПЗ

Обломки украинских дронов рухнули на резервуары нефтеперерабатывающего завода, сообщил в Telegram-канале глава Ярославской области Михаил Евраев. Спецслужбы в настоящее время работают над ликвидацией возгорания, которое возникло в результате инцидента.

Сегодня в регионе отражена самая крупная атака вражеских БПЛА. Силами ПВО и РЭБ ликвидированы все 93 беспилотника. <...> Из-за упавших обломков произошло попадание в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в ночь на 6 августа система ПВО сбила 17 беспилотников над 11 муниципальными округами региона. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак ударных беспилотников один человек погиб и еще шестеро мирных жителей пострадали. В Киевском районе Донецка дрон нанес удар по стационарному отделению больницы, где погибла женщина 1948 года рождения.