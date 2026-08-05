Удар беспилотников ВСУ по больнице в Донецке привел к жертвам

Удар беспилотников ВСУ по больнице в Донецке привел к жертвам Пушилин: при атаке БПЛА на больницу в Донецке погибла женщина

Один человек погиб, еще шесть мирных жителей пострадали в результате атак ударных БПЛА, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. В Киевском районе Донецка беспилотник атаковал стационарное отделение больницы, где погибла женщина 1948 года рождения.

Один человек погиб, еще шесть мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА (ВСУ. — NEWS.ru), — написал Пушилин.

В Центрально-Городском районе Горловки тяжелые ранения получил мужчина 1985 года рождения, также пострадали три человека. Кроме того, повреждены два жилых дома, девять объектов гражданской инфраструктуры, два рейсовых автобуса, спецтехника, грузовой и два легковых автомобиля в нескольких муниципальных округах.

Ранее губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что в Курской области в результате атаки беспилотника погиб 57-летний мужчина, еще семь человек ранены. Он уточнил, что удар пришелся по частному дому.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Министерства обороны России перехватили и уничтожили восемь вражеских беспилотников, которые летели в сторону Москвы. По его словам, на местах падения обломков оперативно приступили к работе все необходимые специалисты экстренных служб.