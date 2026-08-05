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05 августа 2026 в 23:33

Залужного не пригласили на встречу Зеленского с министром обороны Британии

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Press Service Of The President O/Global Look Press
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Посла Украины в Великобритании Валерия Залужного не пригласили на встречу президента страны Владимира Зеленского с прибывшим в Киев министром обороны Великобритании Уэзом Стритингом, сообщили местные СМИ. Сейчас посол находится в украинской столице, но на опубликованных кадрах его нет.

Пресс-секретарь посла заявила, что его не пригласили на мероприятие и не уведомили о проведении. В офисе Зеленского, комментируя ситуацию, заявили, что участие послов во встречах такого уровня не является обязательным. Там также отметили, что Залужный «мог бы сам проявить инициативу».

При этом украинские СМИ выдвигают версию, что отсутствие Залужного на встрече могло быть связано с его недавними заявлениями. Ранее он говорил, что Украина не вступит в НАТО и в ближайшей перспективе не сможет достичь «даже половины уровня России» в сфере обороны.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев причастен к террористической активности в Африке. По его словам, надзорные органы США в ответе за то, как Украиной использовалась военная помощь экс-президента Джо Байдена.

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