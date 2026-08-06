Москвичам назвали сроки окончания жары Синоптик Позднякова заявила, что в Москве закончится жара к концу августа

Жаркая погода в Москве завершится в начале второй декады августа, заявила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. В этот период температура воздуха вернется к климатической норме.

Похолодание, я думаю, придет только во второй половине месяца, — сказала Позднякова.

Она уточнила, что до начала второй декады августа в столице сохранится жаркая погода. После этого температурный фон станет соответствовать климатической норме.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что новая волна жары может накрыть Москву в конце следующей недели. По ее словам, в пятницу, 14 августа, столбики уличных термометров могут показать до +30 градусов.

До этого стало известно, что в Москву в субботу, 8 августа, придет холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. Как уточнил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в городе ожидаются интенсивные ливни с количеством осадков до 15–20 литров на квадратный метр.

В Белгородской области с 5 по 7 августа ожидается наступление опасной жары. По данным ГУ МЧС России по региону, днем воздух прогреется от +35 до +37 градусов. Спасатели обратили внимание, что такая погода значительно увеличивает риск ЧС муниципального уровня.