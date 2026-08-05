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05 августа 2026 в 22:50

Два человека пострадали при атаках БПЛА на Белгородскую область

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Два мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников на Шебекинский и Белгородский округа Белгородской области, сообщил региональный оперштаб в соцсетях. Мужчину с осколочными ранениями лица и голени доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

В селе Архангельское Шебекинского округа при детонации БПЛА на территории частного домовладения ранен мужчина. В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате детонации беспилотника около автомобиля ранение получила женщина, — говорится в сообщении.

Женщина также получила осколочные ранения предплечья и волосистой части головы. Супруг самостоятельно доставил ее в Октябрьскую районную больницу. После оказания помощи пострадавшую перевезли в городскую больницу Белгорода.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ каждую ночь минируют основную дорогу из Энергодара к Запорожской АЭС с помощью дронов. Он подчеркнул, что смертельную опасность представляют не только подвоз продуктов питания и попытки выезда и въезда в город, но и доставка сменных сотрудников.

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