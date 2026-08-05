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05 августа 2026 в 22:21

Захарова назвала имя того, кто командует Киеву совершать теракты против РФ

Захарова: Макрон командует Киеву совершать теракты против россиян

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Президент Франции Эммануэль Макрон в своем заявлении об усилении давления на Россию подтвердил поддержку Киева в террористических действиях против мирного населения, заявила «Комсомольской правде» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Поводом для комментария стало заявление французского лидера, опубликованное в социальных сетях.

Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населения. Франция должна знать, что ее руководство лично участвует в террористической деятельности против женщин, детей, — сказала Захарова.

Ранее Макрон писал, что для достижения своих целей ЕС следует усилить антироссийские санкции. Он также добавил, что объединение продолжит оказывать Украине военную поддержку.

До этого бывший лидер запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук высказал мнение, что русофобская политика Евросоюза только мешает экономике региона. По его словам, руководство ЕС не может адекватно реагировать на любой политический вызов.

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