Минэнерго РФ назвало антикризисной мерой новые требования по бензину

Разрешение продажи бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до июля 2027 года носит временный антикризисный характер, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ в социальных сетях. Мера направлена на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка, подчеркнули в ведомстве.

Принятое решение носит временный характер. Оно направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек, технологических ограничений и необходимости сохранения бесперебойной работы топливного рынка, — сказано в заявлении.

В ведомстве добавили, что речь не идет о пересмотре долгосрочной государственной политики в сфере экологических требований к топливу. Эта мера временно позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе цены на бензин снизились в 46 регионах России. Наиболее ощутимые изменения произошли в Севастополе — там топливо подешевело сразу на 15%.