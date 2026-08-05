Сербия подняла в небо российский Ка-32 ради спасения заповедника

МВД Сербии привлекло специальные вертолеты, включая российский Ка-32, для тушения крупного пожара в заповедной зоне Делиблатских песков, сообщил вице-премьер и министр внутренних дел республики Ивица Дачич. По его словам, которые передает пресс-служба ведомства, правительство продолжит использовать все имеющиеся силы и средства до тех пор, пока пожар не удастся полностью взять под контроль.

Министерство внутренних дел будет продолжать использовать все имеющиеся ресурсы до тех пор, пока пожар не будет полностью взят под контроль, — сказано в публикации.

Помимо Ка-32, в ликвидации возгорания участвуют экипажи вертолетов H145 и H215 Super Puma. Делиблатские пески находятся на северо-востоке Сербии, а в 2002 году заповедник был включен в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что во Франции количество задержанных по подозрению в причастности к лесным пожарам выросло до 375 человек. Из них 142 — несовершеннолетние. По словам специалистов, в этом году лесные пожары затронули рекордные площади в Европе.