Отец обвиняемого в убийстве своей жены в Москве раскрыл мотив преступления РЕН ТВ: москвич убил свою жену из-за сомнений в отцовстве

Отец мужчины, обвиняемого в убийстве собственной жены, связал преступление с сомнениями в отцовстве, передает РЕН ТВ в Telegram-канале. Его сын сомневался, что будущий ребенок был от него.

Родственник пояснил, что у супругов уже есть общий ребенок, однако мужчина не верил в свое отцовство во время второй беременности, поскольку супруги около трех месяцев не вступали в интимные отношения. Сын предлагал супруге вместе пройти УЗИ, однако она отказалась. Он считает, что именно разговор о беременности мог перерасти в конфликт.

При этом мужчина признался, что ранее не замечал серьезных ссор в семье и характеризует сына как спокойного человека. По его словам, утром в день происшествия он общался с супругами и не увидел ничего необычного.

Ранее стало известно, что мужчина на почве ревности нанес своей жене смертельные ножевые ранения на Пятницком шоссе в Москве. Супруги вернулись из гостей в собственную квартиру утром, где началась ссора.

До этого в Петербурге пьяная женщина на станции метро «Площадь Александра Невского» набросилась с ножом на молодую девушку. В отношении нарушительницы завели уголовное дело по статье о хулиганстве.