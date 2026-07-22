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22 июля 2026 в 15:09

Пьяная женщина напала с ножом на петербурженку в метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге женщина в состоянии алкогольного опьянения напала с ножом на девушку на станции метро «Площадь Александра Невского», пишет «МК в Питере» со ссылкой на СК России. В отношении дебоширки возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

По данным следствия, потерпевшая попыталась вызвать полицию, чтобы пресечь административное правонарушение, которое совершала пьяная женщина. Злоумышленница увидела это и нанесла девушке удар ножом в область правой руки. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанной.

Ранее прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа добилась обвинительного приговора для жителя Салехарда, напавшего с ножом на знакомую. Суд признал мужчину виновным в причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предмета в качестве оружия и отправил его в колонию строгого режима на год и десять месяцев.

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