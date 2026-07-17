Жителю ЯНАО вынесли приговор за нападение на знакомую с ножом

Жителю ЯНАО вынесли приговор за нападение на знакомую с ножом

В Салехарде местному жителю вынесли приговор за нападение на знакомую с ножом — мужчине назначили год и 10 месяцев лишения свободы, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру ЯНАО. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Прокуратура Салехарда поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что мужчина ранил знакомую в голень. Он напал на нее в ходе распития спиртных напитков.

Ранее житель села Большая Джалга Ставропольского края зарезал ножом женщину, а затем поджег летнюю кухню, чтобы скрыть следы преступления. Причиной расправы стала ссора из-за внимания 23-летнего молодого человека к дочери погибшей.