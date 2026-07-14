Россиянин жестоко убил женщину, с которой поссорился из-за ее дочери

Россиянин жестоко убил женщину, с которой поссорился из-за ее дочери Житель Ставрополья зарезал женщину и спалил дом после ссоры из-за ее дочери

Житель села Большая Джалга Ставропольского края зарезал ножом женщину, а затем поджег летнюю кухню, чтобы скрыть следы преступления, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Причиной расправы стала ссора из-за внимания 23-летнего молодого человека к дочери погибшей.

Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, обвиняемый облил легковоспламеняющейся жидкостью помещение летней кухни, после чего поджег его и скрылся, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что тело обнаружил супруг погибшей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан и помещен под стражу по решению суда. Он признал вину.

Ранее жителя Костромской области приговорили к 12 годам колонии особого режима за убийство сожительницы ножом и отверткой. По версии следствия, 17 марта 30-летний мужчина во время ссоры нанес 39-летней женщине не менее десяти ударов и спрятал тело в подвале.

До этого в Москве пенсионер напал с ножом на свою супругу. Женщина скончалась от полученных ран. Мужчина вскоре покончил с собой. Его тело обнаружили рядом с телом убитой жены. 78-летний мужчина стоял на учете в психоневрологическом диспансере.