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07 июля 2026 в 14:29

Пожилой пациент ПНД искромсал ножом собственную жену

Состоящий на учете в ПНД пенсионер убил жену ножом в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Пенсионер неожиданно накинулся с ножом на свою 72-летнюю супругу в доме на 3-й улице Марьиной Рощи в Москве, передает Telegram-канал «МК: срочные новости». По имеющейся информации, женщина скончалась от полученных ран.

Авторы публикации отметили, что 78-летний мужчина стоял на учете в психоневрологическом диспансере. При этом сам пенсионер вскоре покончил с собой. Его тело нашли рядом с убитой супругой.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина нанесла ножевое ранение в шею своему ребенку в пункте выдачи заказов. Возбуждено уголовное дело, пострадавшему своевременно была оказана медицинская помощь.

Кроме того, в Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на своего сослуживца в крупном строительном гипермаркете. Происшествие случилось в сельском поселении Ильинское, куда сразу же прибыл патрульный наряд.

Также в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнего молодого человека, который едва не убил двух подростков в центре Москвы. Он напал на них с ножом у Большого Спасоглинищевского переулка.

Москва
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