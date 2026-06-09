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09 июня 2026 в 09:28

В Москве задержали изрезавшего ножом подростков юношу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Правоохранители задержали 19-летнего юношу, который чуть не убил двух человек в центре Москвы, сообщается в Telegram-канале СУ СК России по столице. Он напал на них с ножом у Большого Спасоглинищевского переулка. Пострадавших заметил работник одного из заведений на Маросейке и вызвал скорую помощь.

17-летнего подростка доставили в больницу с повреждением грудной клетки, а его 18-летнего приятеля — с травмой руки и множественными ножевыми ранениями. Подозреваемого быстро задержали. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Теперь агрессору грозит тюремный срок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что неизвестные ударили мужчину ножом в спину на Щелковском шоссе в Москве. Пострадавший находился у центрального входа автовокзала. Он выжил, но находится в тяжелом состоянии.

До этого школьник погиб после жестокого избиения группой подростков в Туве. Как рассказала сестра погибшего, молодой человек возвращался домой после прогулки, когда к нему обратились младшеклассники с жалобой на то, что четверо подростков отняли у них велосипед. Юноша решил вмешаться.

Москва
Следком
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подростки
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