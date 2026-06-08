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08 июня 2026 в 17:48

Мужчину ударили ножом в спину на столичном автовокзале

Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва‭»
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Мужчину ударили ножом в спину на Щелковском шоссе в Москве, сообщил Telegram-канал РЕН ТВ. Пострадавший находился у центрального входа автовокзала.

Отмечается, что мужчина выжил, но находится в тяжелом состоянии. На место прибыли скорая помощь и полиция.

Ранее житель Санкт-Петербурга был задержан после нападения с ножом на 41-летнюю беременную сожительницу. Пострадавшая в результате нападения потеряла ребенка. Происшествие произошло в квартире дома на Дибуновской улице. По данным правоохранителей, задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с возлюбленной, избил ее и ударил ножом.

До этого в Новой Москве на улице Самуила Маршака пьяный прохожий приставал к водителям питбайков, после чего с кухонным ножом напал на одного из них. Молодой человек не пострадал благодаря защитному шлему.

Кроме того, подросток напал с ножом на одноклассника в школе Калуги. По словам очевидцев, между учениками шестого класса произошел конфликт, после которого один набросился на другого.

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