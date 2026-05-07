Школьник напал с ножом на одноклассника в Калуге

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подросток напал с ножом на одноклассника в одной из школ Калуги, передает ИА «Регнум». По словам очевидцев, между двумя учениками шестого класса произошел конфликт, в результате чего один из них набросился на другого.

В Министерстве образования Калужской области заявили, что правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас ребенок находится дома, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что российские власти планируют разработать механизм, который ограничит распространение материалов, описывающих нападения на школы, а также сцены насилия с участием детей. Согласно инициативе, запрет будет распространяться на региональные СМИ и паблики в соцсетях.

До этого школьница с ножом попыталась напасть на учителя на севере Москвы. Все произошло во время урока музыки в учебном заведении в районе Ховрино. На пятом уроке одна из учениц нарушала дисциплину, и педагог решил пересадить ее. В ответ девочка достала нож и попыталась ударить учителя в спину.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
