Норвегии пообещали «французский зонтик»

Норвегия окажется под защитой французского «ядерного зонтика», заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере в интервью агентству NTB. Этому вопросу, в частности, был посвящен его визит во Францию.

В среду Стере отправился на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном для подписания оборонного соглашения, согласно которому Осло присоединится к ядерной инициативе Парижа. Норвежский премьер уточнил, что ядерное оружие не будет размещаться на территории его страны в мирное время.

Сам Макрон заявлял о переходе Франции к «продвинутому ядерному сдерживанию» и называл восемь европейских стран, которые присоединятся к новой доктрине: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. Норвегии в том списке не было. В рамках нового подхода Париж также планирует увеличить количество ядерных боеголовок и проводить совместные учения по сдерживанию.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на полях Международного форума по безопасности заявил, что Австралия может получить ядерное оружие из-за участия в военном блоке AUKUS, в который входят США и Великобритания. По его словам, Токио и Сеул также намерены разместить у себя американские ядерные боеголовки, что создаст новые угрозы для всего региона.