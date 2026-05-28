Скрытая угроза: вирусы, которые могут запустить развитие рака у женщин

Вирусы могут играть ключевую роль в развитии онкологических заболеваний у женщин. Некоторые из них напрямую повреждают ДНК клеток, нарушают механизмы клеточного цикла или подавляют иммунный ответ, что создает условия для злокачественной трансформации. Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе в беседе с NEWS.ru рассказала, какие вирусы могут представлять реальную угрозу и как современная медицина позволяет вовремя обнаружить и предотвратить эти риски.

Вирус папилломы человека

Среди наиболее значимых вирусов, связанных с раком у женщин, выделяют вирус папилломы человека. Его основная опасность заключается не в самом факте заражения, а в способности некоторых штаммов встраиваться в ДНК клетки и нарушать ее защитные механизмы.

Наиболее опасные типы вируса:

16-й и 18-й типы — ответственны за около 70% случаев рака шейки матки;

31-й и 33-й типы — могут вызывать рак гениталий и ануса;

45-й тип — часто провоцирует аденокарциному шейки матки;

51-й, 52-й, 56-й, 58-й, 59-й типы — также относятся к высокорисковым.

ВПЧ проникает в клетки эпителия (чаще в шейке матки), встраивается в их геном и производит белки E6 и E7. Они разрушают защитные гены p53 и pRb, которые регулируют клеточный цикл и апоптоз (программируемую смерть клеток). Это приводит к бесконтрольному делению клеток, дисплазии (предраковому состоянию) и в конечном итоге к раку. Передается вирус преимущественно половым путем, но также возможно заражение контактно-бытовым способом или передачей от матери к ребенку.

К факторам риска можно отнести ослабленный иммунитет (например, при ВИЧ-инфекции), курение, избыточный вес и раннее начало половой жизни. Важно помнить, что от момента инфицирования до развития злокачественного процесса может пройти от пяти до 15 лет и более, что дает врачам и пациенткам драгоценное время для диагностики и профилактики.

Вирус Эпштейна — Барр

Также к опасным видам можно отнести вирус Эпштейна — Барр (ВЭБ). Хотя прямая причинно-следственная связь не всегда однозначна, исследования указывают на возможную роль ВЭБ в развитии лимфом, рака носоглотки и некоторых злокачественных опухолей желудка.

Есть данные о потенциальной связи этого вируса с раком шейки матки, особенно в сочетании с ВПЧ. Предполагается, что ВЭБ может усиливать воспалительные процессы и модулировать иммунный ответ, способствуя прогрессированию дисплазии в рак. Передается он воздушно-капельным путем, через слюну, кровь, бытовые контакты (например, при использовании общей посуды).

Вирусы гепатита В и С

Хотя эти вирусы преимущественно поражают печень, они могут косвенно влиять на риск развития рака у женщин.

Гепатит В (HBV): хроническая инфекция вызывает постоянное воспаление печени, которое может привести к циррозу и гепатоцеллюлярной карциноме (раку печени). Риск развития онкологии в течение жизни у пациентов с хроническим гепатитом В составляет от 10% до 25%.

Гепатит С (HCV): также способствует развитию цирроза и рака печени. Хронический гепатит С в 17–20 раз повышает риск гепатоцеллюлярной карциномы.

Передается вирус через кровь (инъекции, переливания), половым путем, а также от матери к ребенку. Лучший способ защиты — вакцинация против гепатита В и противовирусная терапия при выявлении инфекции.

Вирус герпеса 8-го типа

Этот вирус связан с саркомой Капоши — редкой злокачественной опухолью из клеток, выстилающих стенки кровеносных и лимфатических сосудов. У женщин с ослабленным иммунитетом (например, при ВИЧ-инфекции) риск развития саркомы Капоши значительно повышается. Он передается половым путем, через кровь и слюну.

Как защитить организм от вирусов

Важно понимать, что наличие вируса не означает автоматического развития рака. У большинства людей иммунная система справляется с инфекцией, и злокачественные изменения возникают лишь при стечении неблагоприятных факторов.

Для снижения риска необходимо:

регулярно проходить медицинские осмотры и скрининг;

вакцинироваться против ВПЧ и гепатита В;

избегать рискованного поведения (незащищенные половые контакты, употребление инъекционных наркотиков);

поддерживать здоровый образ жизни, отказавшись от вредных привычек.

Если у вас есть подозрения на инфицирование или симптомы, связанные с возможным раком, необходимо обратиться к врачу для диагностики и консультации.

