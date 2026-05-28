Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 02:00

Скрытая угроза: вирусы, которые могут запустить развитие рака у женщин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вирусы могут играть ключевую роль в развитии онкологических заболеваний у женщин. Некоторые из них напрямую повреждают ДНК клеток, нарушают механизмы клеточного цикла или подавляют иммунный ответ, что создает условия для злокачественной трансформации. Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе в беседе с NEWS.ru рассказала, какие вирусы могут представлять реальную угрозу и как современная медицина позволяет вовремя обнаружить и предотвратить эти риски.

Вирус папилломы человека

Среди наиболее значимых вирусов, связанных с раком у женщин, выделяют вирус папилломы человека. Его основная опасность заключается не в самом факте заражения, а в способности некоторых штаммов встраиваться в ДНК клетки и нарушать ее защитные механизмы.

Наиболее опасные типы вируса:

  • 16-й и 18-й типы — ответственны за около 70% случаев рака шейки матки;
  • 31-й и 33-й типы — могут вызывать рак гениталий и ануса;
  • 45-й тип — часто провоцирует аденокарциному шейки матки;
  • 51-й, 52-й, 56-й, 58-й, 59-й типы — также относятся к высокорисковым.

ВПЧ проникает в клетки эпителия (чаще в шейке матки), встраивается в их геном и производит белки E6 и E7. Они разрушают защитные гены p53 и pRb, которые регулируют клеточный цикл и апоптоз (программируемую смерть клеток). Это приводит к бесконтрольному делению клеток, дисплазии (предраковому состоянию) и в конечном итоге к раку. Передается вирус преимущественно половым путем, но также возможно заражение контактно-бытовым способом или передачей от матери к ребенку.

К факторам риска можно отнести ослабленный иммунитет (например, при ВИЧ-инфекции), курение, избыточный вес и раннее начало половой жизни. Важно помнить, что от момента инфицирования до развития злокачественного процесса может пройти от пяти до 15 лет и более, что дает врачам и пациенткам драгоценное время для диагностики и профилактики.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вирус Эпштейна — Барр

Также к опасным видам можно отнести вирус Эпштейна — Барр (ВЭБ). Хотя прямая причинно-следственная связь не всегда однозначна, исследования указывают на возможную роль ВЭБ в развитии лимфом, рака носоглотки и некоторых злокачественных опухолей желудка.

Есть данные о потенциальной связи этого вируса с раком шейки матки, особенно в сочетании с ВПЧ. Предполагается, что ВЭБ может усиливать воспалительные процессы и модулировать иммунный ответ, способствуя прогрессированию дисплазии в рак. Передается он воздушно-капельным путем, через слюну, кровь, бытовые контакты (например, при использовании общей посуды).

Вирусы гепатита В и С

Хотя эти вирусы преимущественно поражают печень, они могут косвенно влиять на риск развития рака у женщин.

Гепатит В (HBV): хроническая инфекция вызывает постоянное воспаление печени, которое может привести к циррозу и гепатоцеллюлярной карциноме (раку печени). Риск развития онкологии в течение жизни у пациентов с хроническим гепатитом В составляет от 10% до 25%.

Гепатит С (HCV): также способствует развитию цирроза и рака печени. Хронический гепатит С в 17–20 раз повышает риск гепатоцеллюлярной карциномы.

Передается вирус через кровь (инъекции, переливания), половым путем, а также от матери к ребенку. Лучший способ защиты — вакцинация против гепатита В и противовирусная терапия при выявлении инфекции.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вирус герпеса 8-го типа

Этот вирус связан с саркомой Капоши — редкой злокачественной опухолью из клеток, выстилающих стенки кровеносных и лимфатических сосудов. У женщин с ослабленным иммунитетом (например, при ВИЧ-инфекции) риск развития саркомы Капоши значительно повышается. Он передается половым путем, через кровь и слюну.

Как защитить организм от вирусов

Важно понимать, что наличие вируса не означает автоматического развития рака. У большинства людей иммунная система справляется с инфекцией, и злокачественные изменения возникают лишь при стечении неблагоприятных факторов.

Для снижения риска необходимо:

  • регулярно проходить медицинские осмотры и скрининг;
  • вакцинироваться против ВПЧ и гепатита В;
  • избегать рискованного поведения (незащищенные половые контакты, употребление инъекционных наркотиков);
  • поддерживать здоровый образ жизни, отказавшись от вредных привычек.

Если у вас есть подозрения на инфицирование или симптомы, связанные с возможным раком, необходимо обратиться к врачу для диагностики и консультации.

Читайте также:

Врач ответила, нужно ли бояться распространения Эболы в России

Названы регионы России, кишащие комарами — переносчиками инфекций

Врач рассказала, у кого выше шанс заболеть меланомой

Онколог рассказала о безопасных способах лечения рака у беременных

Врач назвала способы выявления рака груди при менопаузе

Здоровье
врачи
онкология
советы
заболевания
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США ударили по военному объекту в Иране
Россия запустит прямые рейсы с одной из африканских стран
Хирург раскрыл главную опасность советов ИИ при лечении детей
Скрытая угроза: вирусы, которые могут запустить развитие рака у женщин
Одессу и Киев готовят к круговой обороне: зачем Зеленскому города-крепости
Украину назвали лидером по числу памятников нацистам
Здоровье, личная жизнь, популярность у зумеров: где сейчас Хлебникова
«Это плевок в лицо»: новое решение Зеленского повергло в шок Польшу
Приставы исполнили судебное решение по Артемию Лебедеву
Норвегии пообещали «французский зонтик»
Смерть мужа, депрессия, три брака, Бероев: как живет Екатерина Гордеева
Планы на Госдуму, монастырь, отношение к Путину и СВО: как живет Дюжев
Дрон ВСУ попал в рейсовый автобус Макеевка — Севастополь
Путин обратился к пограничникам в праздник
Папа римский прервал аудиенцию из-за происшествия во время мероприятия
«Реально на износ»: Немов о шоу «Легенды спорта», «Титанах» и Олимпиаде
Триумфы на Олимпиаде, предвзятость судей, «Титаны»: как живет гимнаст Немов
«Секретная папка», мошенники, песни Пугачевой: как живет SHAMAN
«Я надел шапку»: российский космонавт передал маме важное сообщение
Росавиация разъяснила ситуацию с отменой рейсов турецкой Air Anka
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.