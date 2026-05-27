Адвокат объяснил, как защитить себя и родственников от дипфейков

Семейные кодовые фразы помогут россиянам защититься от мошенничества с применением дипфейков, заявил NEWS.ru адвокат Игорь Трунов. В то же время, по его словам, в современных реалиях нельзя никому доверять, особенно в Сети.

Сейчас качество дипфейков очень хорошее. Оно улучшается и по голосу, и по контенту. Для защиты, конечно, должна быть работа со своими знакомыми. Близкие должны понимать, что без контрольного прозвона никому не нужно ничего давать. На сегодняшний день на слово верить нельзя никому. Нужна определенная система кодовых слов или фраз, которые может знать только знакомый человек, — сказал Трунов.

Он подчеркнул, что для доказательства мошенничества с использованием дипфейка следует обратиться к телефонным операторам. По словам правозащитника, они обязаны бессрочно хранить записи разговоров. Адвокат указал, что эти записи можно получить путем обращения в правоохранительные органы.

К уголовной ответственности можно привлечь организатора, который продумал эту систему преступления. Это достаточно сложная, долгая и кропотливая работа, которая требует определенного оборудования и оснащенности. Как правило, организаторы — группа лиц. Еще веселее то, что они из разных стран и объединены дистанционно. То есть преступления совершаются в одном регионе, деньги идут в другой, прозвоны ведутся из третьего. Поэтому борьба с такой преступностью крайне затруднена, — добавил Трунов.

Он заключил, что на сегодняшний день число лиц, находящихся в местах заключения, является наименьшим за всю историю России. В результате, по словам адвоката, вся система преступности трансформировалась, и теперь она в значительной степени перешла в цифровую сферу.

Ранее сообщалось, что Верховный суд впервые проведет комплексное исследование судебной практики по делам, связанным с искусственным интеллектом. Судьи рассмотрят, могут ли документы, созданные нейросетями, считаться доказательствами.