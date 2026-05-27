Шиномонтажники пойдут под суд после поездки за пиццей на машине клиента Петербургские шиномонтажники предстанут перед судом после поездки на чужом авто

В Санкт-Петербурге двоих бывших сотрудников шиномонтажа предстанут перед судом после поездки за пиццей на машине клиента, пишет Мойка78 со ссылкой на прокуратуру города. Уголовное дело в отношении мужчин в возрасте 24 и 29 лет направили в Красносельский районный суд.

По данным ведомства, шиномонтажники влезли в оставленный клиентом Hyundai и решили доехать на чужом имуществе до ближайшей пиццерии. По дороге работники поцарапали заднее правое крыло и бампер иномарки. Улики ночного «путешествия» обнаружил хозяин автомастерской.

Ранее полиция задержала 22-летнего жителя Воронежской области, укравшего автомобиль для поездки к девушке. Молодой человек воспользовался оставленными в замке зажигания ключами, однако машина вскоре заглохла, после чего он сбежал.