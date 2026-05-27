«Пятиугольник силы»: Жириновский назвал страны, которые будут править миром

Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский оставил после себя «самый светлый прогноз» — по его версии, к 2050 году глобальную стабильность будет обеспечивать не один гегемон, а «пятиугольник» из пяти мировых центров силы. Какие страны войдут в этот «совет директоров» планеты, что ждет Россию?

Пять центров силы и мир на планете

Еще в 2014 году, задолго до нынешних геополитических потрясений, Жириновский с трибуны нарисовал карту будущего мира. По его убеждению, эпоха единоличного доминирования США безвозвратно уходит, уступая место пяти центрам силы.

«У нас с вами будет Вашингтон — Брюссель — Москва — Пекин — Дели. Такой пятиугольник, который будет контролировать всю планету и обеспечит стабильность», — процитировали мнение Жириновского «Ведомости».

Примечательно, что в «пятиугольнике» не нашлось места Великобритании. Зато туда вошел Дели, которому Жириновский отводил особую роль в истории: «Индия навяжет Китаю нейтральное, демократическое развитие, чтобы не было опасности для войн».

По словам дочери политика Анастасии Боцан-Харченко, Жириновский не просто перечислил «главные страны», а четко расписал сферы влияния для каждого из пяти центров. Европа перестанет быть антирусской и смирится с возвращением Украины в состав России, а США придется смириться с утратой статуса единственной сверхдержавы, говорил депутат.

Москва, по его прогнозам, будет представлять интересы Центральной Азии, Турции, Ирана и Афганистана, Вашингтон возьмет под опеку страны Южной Америки, Пекин и Дели станут совместно влиять на Юго-Восточную Азию, а Брюссель — на Африку.

Такая конструкция, по замыслу Жириновского, могла бы не просто перекроить карту мира, а стать гарантией глобальной стабильности. Депутат верил, что при новом порядке «уже не будет региональных конфликтов, экономических противостояний или горячих военных действий».

Могущество России и приток денег

Мир, по мысли Жириновского, должен пройти через несколько этапов, прежде чем достичь этой гармонии. Политик оставил после себя своего рода «капсулу времени» — рукописную заметку с датами исторических вех.

В записях говорится, что геополитическое могущество России окончательно сформируется к 2050 году, когда страна станет полноправным архитектором нового мира. По мнению депутата, к 2030 году мировой кризис закончится, в 2036 году «не будет ни Украины, ни НАТО». В 2040 году Жириновский предрекал «объединение всего славянского мира».

Перед самым началом СВО на Украине Жириновский не только предсказал точную дату начала конфликта, но и заверил, что это противостояние необходимо для исторического рывка России. По мнению политика, только военные действия позволят «сломать однополярный мир».

«Сейчас у нас исторический момент, когда мы должны выиграть у Запада. Окончательно выиграть. Мы должны использовать наше преимущество в военно-технической области», — заявлял политик.

Более того, он видел и долгосрочные экономические выгоды от успешного завершения противостояния. По его убеждению, это приведет к мощному притоку капиталов, которые ранее выводились за рубеж: «Тогда все деньги сдадут сюда, все деньги вернем из офшоров. Денег немерено будет».

