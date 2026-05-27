Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 15:39

Лантратова призвала ООН осудить массовую атаку ВСУ на Рязань

Яна Лантратова Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила ТАСС, что обратилась к ООН и ОБСЕ, призвав их осудить массовую атаку Вооруженных сил Украины на Рязань 15 мая. Она напомнила, что международные институты должны защищать гуманитарные принципы.

Международные институты не должны молчать. Их задача — защищать гуманитарные принципы и права человека, — сказала Лантратова.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сказал, что ответственность за ночную атаку ВСУ по Рязани лежит на западных странах, поддерживающих Киев. По его словам, власти Киева продолжают подобные действия благодаря политической и дипломатической поддержке со стороны союзников. Произошедшее в Рязани нельзя трактовать иначе, как террористический акт, убежден дипломат.

До этого сообщалось, что удар дронов Вооруженных сил Украины по двум многоэтажным домам в Рязани привел к гибели трех человек. По данным губернатора региона Павла Малкова, пострадали 12 человек, включая детей. В городе были развернуты пункты временного размещения.

Власть
Россия
ВСУ
Яна Лантратова
атаки ВСУ
ООН
ОБСЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Лель рассказала о любимых местах для отдыха
Составлен список сменивших спортивное гражданство российских фигуристов
Белоусов заявил о тяжелых потерях ВСУ на Запорожском направлении
«Либо Россия, либо Белоруссия»: Захарова назвала главные цели Запада
Развожаев сообщил о найденной в Севастополе взрывчатке после атаки ВСУ
В Госдуме назвали главную цель нового закона о медосмотрах мигрантов
Посол Азербайджана встретился с замглавы Минобороны России Осьмаковым
Все плохо: Киев готов воевать еще несколько лет — выживет ли Украина?
В Госдуме ужесточат медицинские правила для въезжающих мигрантов
Один человек погиб при пожаре на месторождении в российском регионе
Глава РСПП рассказал о результатах импортозамещения
Появились кадры моста, рухнувшего в реку вместе с большегрузом
Семьи с детьми из Ростова застряли в Анталье
«Жечь правдой»: SHAMAN рассказал, когда раскроет тайную папку
Лантратова призвала ООН осудить массовую атаку ВСУ на Рязань
В СФ ответили на слова Меркель о затягивании украинского кризиса на 10 лет
Военный аналитик раскрыл причину подготовки Украины к круговой обороне
«Секретная папка» и некие фамилии: SHAMAN готовится раскрыть тайну, дата
Интерьер, который работает на восстановление
Политолог ответил, кто помешает США завершить войну с Ираном
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.