Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила ТАСС, что обратилась к ООН и ОБСЕ, призвав их осудить массовую атаку Вооруженных сил Украины на Рязань 15 мая. Она напомнила, что международные институты должны защищать гуманитарные принципы.

Международные институты не должны молчать. Их задача — защищать гуманитарные принципы и права человека, — сказала Лантратова.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сказал, что ответственность за ночную атаку ВСУ по Рязани лежит на западных странах, поддерживающих Киев. По его словам, власти Киева продолжают подобные действия благодаря политической и дипломатической поддержке со стороны союзников. Произошедшее в Рязани нельзя трактовать иначе, как террористический акт, убежден дипломат.

До этого сообщалось, что удар дронов Вооруженных сил Украины по двум многоэтажным домам в Рязани привел к гибели трех человек. По данным губернатора региона Павла Малкова, пострадали 12 человек, включая детей. В городе были развернуты пункты временного размещения.