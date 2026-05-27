Вооруженные силы Украины продолжают нести тяжелые потери на Запорожском направлении, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении подразделениям, участвовавшим в освобождении Воздвижевки Запорожской области. В поздравительной телеграмме 40-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты отмечено, что каждый воин бригады самоотверженно идет в бой.

Сегодня воины-тихоокеанцы достойно продолжают дело поколений победителей, защитивших свободу и независимость нашей Родины. Каждый воин бригады самоотверженно идет в бой, а противник продолжает нести серьезные потери, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения ВСУ понесли крупные потери в личном составе — свыше двух рот — в сражениях за Верхнюю Терсу в Запорожской области. Это уже второй населенный пункт, освобожденный российскими войсками за последнее время. До этого бойцы группировки «Восток» освободили село Чаривное.

Кроме того, российские силовики сообщили, что 159-я бригада ВСУ, до этого замалчивавшая потери, наконец признала наличие большого числа без вести пропавших на Волчанском направлении в Харьковской области. На данный момент в списках значатся 786 военных этой части.