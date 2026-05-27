27 мая 2026 в 16:35

«Ни ответа, ни привета»: Захарова напомнила о миллиарде долларов для Газы

Захарова: Россия предлагала передать в фонд Совета мира по Газе $1 млрд

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия предлагала передать в фонд Совета мира по Газе $1 млрд по Газе замороженных в США российских активов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале сообщение о том, что организация не получила ни одного доллара. Она отметила, что это предложение было сделано публично и с указанием источника финансирования, но ответа от организации не последовало.

Кое-что напомнить хотелось бы. Россия предложила конкретные деньги и заявила о приоритетах. Предложила публично и с указанием источника финансирования. Также была в госдеп направлена соответствующая нота. Ни ответа, ни привета. Ни денег в фонде, как утверждают британские СМИ, — написала Захарова.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин выразил мнение, что созданный американским президентом Дональдом Трампом Совет мира по Газе может стать заменой Совету Безопасности ООН. Он пояснил, что для этого организация должна будет принимать во внимание мнение всех ключевых участников.

