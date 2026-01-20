Политолог ответил, сможет ли Совет мира заменить Совбез ООН

Международный Совет мира по Газе может стать заменой Совету Безопасности ООН, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, для этого организация должна будет принимать во внимание мнение всех ключевых участников.

Вполне может быть такой вариант развития событий, что Совет мира по Газе заменит Совет Безопасности ООН, включив новых мощных игроков, но при условии, что это не будет чисто проатлантический блок, который будет всем диктовать условия. Если [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) начнет уважать позицию РФ и Китая, то мне кажется, что все стороны придут к договоренностям, и интересы США и России будут учитываться. ООН возвращается к формату Лиги Наций. Сейчас мир идет по пути абсолютной многополярности, где каждый центр силы претендует на то или иное геополитическое значение, — поделился Самонкин.

Он подчеркнул, что нужно создать новую систему международного права и реформировать Совбез ООН. По словам политолога, в его состав должны входить не только страны — основатели антигитлеровской коалиции, но и государства большого Глобального Юга и Юго-Восточной Азии. Он добавил, что речь идет о государствах, которые смотрят на мир здраво и сдержанно.

Формула общего мира заработает при условии, если многополярность, новая системы безопасности, а также концепции уважения прав и политических интересов друг друга будут сочетаться. К тому же политика двойных стандартов должна наконец-то замолчать. Мне кажется, что глобальный миропорядок безопасности и новую систему международного права перезагрузят страны многополярности, потому что Россия, Китай, Индия, Иран предлагают более здравую модель поведения, нежели коллективный Запад, где «разделяй и властвуй» является чуть ли не доминирующей религией, — резюмировал Самонкин.

Ранее сообщалось, что Совет мира не ограничится одной лишь Газой. Трамп пригласил в организацию 58 лидеров, что некоторые союзники Вашингтона восприняли как попытку создать альтернативу Совету Безопасности ООН.