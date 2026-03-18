18 марта 2026 в 11:00

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Фото: D-NEWS.ru
Беру творог, муку и свежие яблоки и готовлю нежные, ароматные булочки прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для завтрака или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые завитки с хрустящей сахарной корочкой и мягкой, тающей серединкой, в которой сочные кусочки яблок переплетаются с пряной корицей. Они такие ароматные и вкусные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай.

Для приготовления вам понадобится: 300 граммов творога, 200 граммов муки, 100 граммов сливочного масла, 2 яблока, 100 граммов сахара, 1 яйцо, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка корицы, щепотка соли.

Творог разомните с мягким маслом и яйцом до однородности. Добавьте сахар, соль и разрыхлитель, перемешайте. Всыпьте муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Яблоки очистите, нарежьте мелкими кубиками и смешайте с корицей и половиной сахара.

Тесто раскатайте в прямоугольный пласт, посыпьте яблочной начинкой, сверните рулетом и нарежьте на кусочки шириной 2–3 сантиметра. Выложите завитки на противень, смажьте взбитым яйцом и посыпьте оставшимся сахаром. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 15–18 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Светлый праздник с пользой: полезная лимонная пасха — нежная и ароматная
Готовлюсь к лету и пеку такой некалорийный сметанник — нежный пирог на творожном тесте
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Вместо скучных куличей — шедевр: плетенка с миндалем и кардамоном. Такая красивая, что жалко резать
Вместо пирожков с мясом — хрустящие чебуреки на кипятке: тонкое тесто, сочная начинка: съедаем по 3 штуки, не успевают остыть
рецепты
творог
выпечка
булочки
Мария Левицкая
М. Левицкая
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

