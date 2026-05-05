05 мая 2026 в 18:05

США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки

ВС США применили пусковую установку Typhon с ракетой Tomahawk на Филиппинах

Фото: U.S. Navy/Global Look Press
Первая многосферная оперативная группа Вооруженных сил США применила новую мобильную пусковую установку Typhon в ходе учений на Филиппинах, пишет Defense News. Американские военные совместно с бойцами артиллерийского полка филиппинской армии провели испытательный пуск крылатой ракеты Tomahawk из наземной установки.

Ракета стартовала в центральной части республики, пролетела 995 километров и успешно поразила цель. Tomahawk находилась в воздухе 61 минуту.

В издании отметили, что присутствие пусковой установки Typhon на Филиппинах, а тем более испытательный пуск одного из ее боеприпасов, вызвало раздражение китайских чиновников. Причиной названа дальнобойность системы, особенно когда она оснащена ракетами Tomahawk.

Пуск крылатой ракеты был проведен для поддержки наземных войск, которые выполняли задачи в рамках учений. Испытание прошло успешно, цель была поражена точно в заданном районе.

Ранее Китай провел испытания секретного ракетного вооружения. Тесты новой разработки дополнили серию недавних испытаний электромагнитных пушек, лазерных установок и современных систем радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, Пекин активно внедряет в армию квантовые системы связи в рамках глобальной программы модернизации.

