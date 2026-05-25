Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 23:17

НАТО готовит «Ответный удар» на полигоне в Болгарии

Учения НАТО «Ответный удар — 2026» пройдут в Болгарии с 26 мая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Болгарии проведут военные учения НАТО «Ответный удар — 2026», сообщили в пресс-службе МИД страны. Маневры состоятся с 26 мая по 13 июня на полигоне Корен возле Хасково.

В учениях примут участие подразделения Болгарии, Румынии, США, Турции и многонациональной группы НАТО, отметили в ведомстве. Также уточняется, что военные проведут тактические занятия с боевыми стрельбами.

Военная полиция будет сопровождать технику Альянса во время ее движения по болгарским дорогам. Для проведения маневров задействуют подразделения сухопутных войск Болгарии, Румынии, США и Турции.

Ранее генсек Альянса Марк Рютте заявил: НАТО отслеживает учения ядерных сил России и ведет их мониторинг. Как сказано в источнике, при этом он отказался приводить какие-либо подробности.

До этого Рябков указывал, что вероятность прямого вооруженного столкновения между НАТО и Россией растет, а его последствия могут оказаться крайне тяжелыми. Он также говорил о росте напряженности в ряде европейских столиц и распространении ожиданий масштабного конфликта с Россией.

Европа
Болгария
НАТО
учения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров обсудил с Рубио Кубу и Ормузский пролив
Эксперт оценил вероятность срыва сделки США и Ирана
Гамлет в фольге, Достоевский в унитазах: топ-7 самых скандальных спектаклей
Зеленский пожаловался на США из-за предупреждения России
Жителям Ирана возвращают интернет
Украинским беженцам сократят выплаты в Чехии
Россиянке в Дубае грозит казнь после находки в багаже
НАТО готовит «Ответный удар» на полигоне в Болгарии
РПЦ обратилась к Чехии по делу митрополита Илариона
В Энергодаре дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирным жителем внутри
Полянский отреагировал на ответ ОБСЕ по Старобельску
Сотрудники колледжа в Старобельске попали в базу «Миротворца»
«Мы рядом и сердцем»: в Ростовской области заявили о поддержке Старобельска
Семья с детьми погибла в результате атаки беспилотников ВСУ в ДНР
Книгу о Гарри Поттере продали за $23 тыс.
Крупный пожар вспыхнул на складе в Ставропольском крае
Россия и Азербайджан обсудили предстоящие переговоры на высоком уровне
В МИД РФ заявили о стремлении к укреплению связей между Москвой и Баку
В Англии устроили безумный забег за головкой сыра
Над аэропортом в Калининграде сработала система предупреждения
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.