НАТО готовит «Ответный удар» на полигоне в Болгарии Учения НАТО «Ответный удар — 2026» пройдут в Болгарии с 26 мая

В Болгарии проведут военные учения НАТО «Ответный удар — 2026», сообщили в пресс-службе МИД страны. Маневры состоятся с 26 мая по 13 июня на полигоне Корен возле Хасково.

В учениях примут участие подразделения Болгарии, Румынии, США, Турции и многонациональной группы НАТО, отметили в ведомстве. Также уточняется, что военные проведут тактические занятия с боевыми стрельбами.

Военная полиция будет сопровождать технику Альянса во время ее движения по болгарским дорогам. Для проведения маневров задействуют подразделения сухопутных войск Болгарии, Румынии, США и Турции.

Ранее генсек Альянса Марк Рютте заявил: НАТО отслеживает учения ядерных сил России и ведет их мониторинг. Как сказано в источнике, при этом он отказался приводить какие-либо подробности.

До этого Рябков указывал, что вероятность прямого вооруженного столкновения между НАТО и Россией растет, а его последствия могут оказаться крайне тяжелыми. Он также говорил о росте напряженности в ряде европейских столиц и распространении ожиданий масштабного конфликта с Россией.