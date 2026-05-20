«Мы следим»: в НАТО ответили на начало учений ядерных сил России Рютте заявил, что НАТО следит за учениями ядерных сил России

НАТО отслеживает учения ядерных сил России и ведет их мониторинг, заявил генсек Альянса Марк Рютте, выступая на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД стран НАТО в Швеции. Как передает Reuters, при этом он отказался приводить какие-либо подробности.

Что касается этих учений, конечно, мы следим за этим, мы мониторим, что происходит. И это все, — заявил Рютте.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что опасности для России будут нейтрализованы военно-техническими средствами. Это может снизить агрессивность наиболее радикально настроенных членов НАТО. Дипломат отметил, что российская сторона регулярно доводит до западных стран предупреждения.

До этого Рябков указывал, что вероятность прямого вооруженного столкновения между НАТО и Россией растет, а его последствия могут оказаться крайне тяжелыми. Он также говорил о росте напряженности в ряде европейских столиц и распространении ожиданий масштабного конфликта с Россией.

Также сообщалось, что страны НАТО обеспокоены возможной непредсказуемостью решений США по сокращению численности американских войск в Европе. Этот вопрос планируется обсудить с американской стороной на встрече глав МИД стран НАТО в Швеции.