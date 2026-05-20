20 мая 2026 в 14:29

«Вдумайтесь»: Захарова дала совет Латвии после угроз Литвы Калининграду

Захарова посоветовала Латвии закрыть МИД Литвы после угроз в адрес Калининграда

МИД Латвии вместо обвинений России стоит задуматься о «закрытии» внешнеполитического ведомства Литвы за угрозы в адрес Калининграда, заявила представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, Риге необходимо это сделать из-за втягивания Прибалтики в конфликт с Москвой.

Вдумайтесь: МИД Латвии заявил о том, что Россия якобы лжет, говоря о втягивании киевским режимом стран Прибалтики в эскалацию конфликта с Россией, а МИД Литвы призвал НАТО ударить по Калининграду. Почему МИД Латвии не сказал, что МИД Литвы сошел с ума? Почему МИД Латвии не сказал, что МИД Литвы нужно закрыть, потому что он занимается втягиванием Прибалтики в конфликт? задалась дипломат вопросами.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Россия нанесет по Литве мгновенный сокрушительный удар в случае гипотетической атаки на Калининград. По мнению парламентария, агрессивные призывы руководителей балтийских республик демонстрируют их крайне ограниченное мышление.

