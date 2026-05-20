20 мая 2026 в 14:36

Локомотив поезда сошел с рельсов в Саратовской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Локомотив пассажирского поезда Саратов — Сириус сошел с рельсов на территории Саратовской области, сообщили РИА Новости в Приволжской железной дороге. В компании уточнили, что на место происшествия направлены два восстановительных поезда.

Сегодня в 11:02 (10:02 мск. — NEWS.ru) на перегоне Багаевка — Буркин Приволжской железной дороги произошел сход локомотива пассажирского поезда № 14 сообщением Саратов — Сириус, — говорится в сообщении.

Ранее в Красноярском крае грузовик выехал на железнодорожные пути прямо перед приближающимся поездом, что привело к столкновению. Никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал. Схода вагонов не произошло. Поезд задержался в пути на 3,5 часа.

До этого транспортная прокуратура начала проверку по факту схода вагонов электропоезда с рельсов в Белгородской области. Транспортный прокурор региона Андрей Кириллов прибыл на место происшествия и координировал работу следственных, оперативных и аварийных служб.

