«Очень сложно»: Рютте объяснил оружейную «импотенцию» НАТО

Частые выборы мешают странам Североатлантического альянса наращивать выпуск вооружений, заявил генсек НАТО Марк Рютте на брифинге в Брюсселе. По его словам, оборонная промышленность нуждается в долгосрочных контрактах на 5-10 лет, но в американской системе это сложно реализовать. Рютте признал, что та же проблема характерна и для Европы, передает Reuters.

Ранее Рютте заявил, что Альянсу необходимо расширять сотрудничество с партнерами за пределами своей территории из-за сближения России с Китаем, КНДР и Ираном. В качестве таких стран он назвал Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию и Японию.

Кроме того, Рютте отметил, что НАТО рассчитывает на консультации с США при выводе американских войск из Германии. Отвечать на вопрос о возможной переброске этих сил в Польшу генсек не стал. Рютте также попытался приуменьшить значение данного шага, подчеркнув, что американское присутствие в Европе остается масштабным и весомым.