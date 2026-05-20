«Очень сложно»: Рютте объяснил оружейную «импотенцию» НАТО

Рютте связал неспособность НАТО нарастить выпуск оружия с частотой выборов

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Частые выборы мешают странам Североатлантического альянса наращивать выпуск вооружений, заявил генсек НАТО Марк Рютте на брифинге в Брюсселе. По его словам, оборонная промышленность нуждается в долгосрочных контрактах на 5-10 лет, но в американской системе это сложно реализовать. Рютте признал, что та же проблема характерна и для Европы, передает Reuters.

Отчасти это связано с тем, что оборонная промышленность иногда требует долгосрочных контрактов на 5-10 лет, что очень сложно в американской системе, — сказал он.

Ранее Рютте заявил, что Альянсу необходимо расширять сотрудничество с партнерами за пределами своей территории из-за сближения России с Китаем, КНДР и Ираном. В качестве таких стран он назвал Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию и Японию.

Кроме того, Рютте отметил, что НАТО рассчитывает на консультации с США при выводе американских войск из Германии. Отвечать на вопрос о возможной переброске этих сил в Польшу генсек не стал. Рютте также попытался приуменьшить значение данного шага, подчеркнув, что американское присутствие в Европе остается масштабным и весомым.

