Рютте высказал свои ожидания о выводе войск США из Германии Рютте ожидает, что США проконсультируются с НАТО при выводе войск из ФРГ

В НАТО ожидают, что США будут выводить войска из Германии, консультируясь с Блоком, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Он не ответил на вопрос, возможна ли переброска этих войск в Польшу, передает ТАСС.

Конечно, это полностью зависит от США, когда они переместят войска, как они будут это делать, но мы будем это делать в рамках тесных консультаций, — сказал Рютте.

Рютте также попытался снизить значимость данного шага, отметив, что американское присутствие в Европе все еще является обширным и значительным. Он добавил: всем известно, что США будут вынуждены сосредоточить больше ресурсов в направлении Азии.

Ранее Рютте сообщал, что Европа «поняла послание» президента США Дональда Трампа: страны заключают двусторонние соглашения, обеспечивая запросы Вашингтона на размещение на базах и обеспечение логистической поддержки. При этом генсек НАТО назвал разочарованием решение американского лидера о выводе 5 тыс. военных из Германии в качестве выражения позиции США по поводу действий европейских союзников в иранском вопросе.