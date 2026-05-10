Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Заливной пирог — это когда не надо раскатывать тесто, бояться, что оно не подойдет, и мыть гору посуды. Все смешиваем в миске, выливаем в форму, кладем начинку — и в духовку. Вот классический рецепт простого заливного пирога. Особенно хороша такая выпечка с капустой. Собрали пять проверенных рецептов: на кефире — самый популярный, на сметане — для нежной текстуры, на майонезе — самый сытный, постный — без яиц и молока, на сковороде — самый быстрый. Выбирайте любой.

Важные советы!

Если капуста горчит, перед тем как класть в начинку, залейте ее кипятком на 2 минуты или припустите на сковороде с ложкой уксуса. Все три пирога хороши и горячими, и холодными — на второй день они только вкуснее.

Чтобы тесто лучше поднялось и пирог не осел, соду (0,5 ч. л.) добавляйте не в муку, а в жидкую основу — кефир, майонез или минералку с рассолом. Пузырьки сделают свою работу.

И главное: не открывайте духовку первые 25 минут, иначе весь объем уйдет.

Рецепт № 1: на кефире — пышный и воздушный

Разогрейте духовку до 180 градусов. В миске смешайте 2 яйца, 200 мл кефира, 100 г растопленного сливочного масла, 0,5 ч. л. соды и 200 г муки. Тесто должно быть как густая сметана. Нашинкуйте 400 г капусты тонкой соломкой, посолите, помните руками. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, выложите капусту, залейте оставшимся тестом. Выпекайте 40 минут.

Совет: кефир для этого пирога берите комнатной температуры, а лучше чуть теплый — тогда сода начнет работать сразу, и тесто получится особенно воздушным. Если любите начинку посочнее, добавьте в капусту ложку сметаны.

Рецепты заливных пирогов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 2: на майонезе — сытный и калорийный

Смешайте 3 яйца, 200 г майонеза, 150 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Начинку сделайте так: обжарьте луковицу и 400 г капусты до мягкости, добавьте соль и перец. Форму застелите пергаментом, вылейте первую часть теста, положите начинку, добавьте остатки теста. Выпекайте 35 минут при 180 градусах. Майонез даст красивую золотистую корочку.

Пирог получается плотным, сытным — кусок можно съесть на обед без мяса.

Совет: чтобы капуста в начинке не горчила, добавьте при тушении 0,5 ч. л. сахарного песка и 1 ч. л. уксуса — она станет мягкой и кисловатой. Майонез можно заменить на домашний, так вкус будет нежнее.

Рецепт № 3: на сметане с грибами — праздничный вариант

Смешайте 2 яйца, 200 г сметаны, 100 г плавленого сырка (подогрейте его предварительно в микроволновке), 150 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Для начинки обжарьте 200 г шампиньонов с луком, добавьте 300 г нашинкованной капусты, тушите 10 минут. Выложите в форму слоями: половина теста, начинка, вторая половина. Сверху посыпьте тертым сыром. Выпекайте 45 минут.

Сметана сделает тесто нежнее, грибы добавят приятный аромат, а сыр гарантирует красивую корочку.

Совет: шампиньоны перед жаркой не мойте, а просто протрите влажной тряпочкой — они не впитают лишнюю воду и останутся упругими. Если хотите более постный вариант, уберите сыр сверху и замените плавленый сырок на ложку оливкового масла.

Как быстро приготовить заливной пирог Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 4: на минералке и рассоле — постный

Разогрейте духовку до 180 градусов. В миске смешайте 250 мл сильногазированной минералки, 100 мл огуречного или капустного рассола, 3 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли и 200 г муки. Тесто должно быть чуть жиже, чем на оладьи. Нашинкуйте 400 г капусты, добавьте морковь и лук, обжарьте на масле до мягкости. В форму вылейте половину теста, положите капусту, сверху залейте все оставшимся тестом. Выпекайте 40–45 минут.

Совет: чтобы тесто лучше поднялось, соду (0,5 ч. л.) добавляйте не в муку, а в минералку и рассол — пузырьки сделают свою работу. И не открывайте духовку первые 25 минут, иначе пирог осядет.

Рецепт № 5: заливной пирог с капустой на сковороде

Разогрейте сковородку и смажьте ее маслом. В глубокой емкости соедините пару яиц, 4 ст. л. майонеза, 4 ст. л. сметаны (подойдет и йогурт), 0,5 ч. л соли, 1 ч. л. пекарского разрыхлителя и 6-7 ст. л. муки. Вместо майонеза можно взять и 200 мл кефира. Нашинкуйте 300 г капусты, присыпьте солью, разомните руками, если хотите — добавьте отварное яйцо.

Влейте на сковороду первую половину массы, сверху ровно выложите капустную начинку, затем залейте ее остатками теста. Накройте посуду крышкой и готовьте на минимальном огне 15–20 минут. Как только верхняя часть перестанет липнуть к пальцам, осторожно переверните изделие лопаткой (удобно использовать плоскую тарелку). Дожаривайте без крышки еще 10–15 минут до появления золотистой корочки.

Совет: берите жирные майонез и сметану — с ними тесто не пересыхает и пирог долго остается мягким. Такую начинку можно не солить дополнительно, если майонез уже соленый.

3 проверенных рецепта окрошки с квасом, кефиром и минералкой смотрите на нашем сайте.