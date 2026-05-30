30 мая 2026 в 09:33

Никаких сырников: беру творог, мак и пеку заливной пирог — 30 минут в духовке и можно подавать к чаю

Заливной пирог с творожно-маковой начинкой — это рецепт для тех, кто хочет вкусную домашнюю выпечку без долгой возни с тестом. Секрет в «ленивом» жидком тесте, которое готовится за 5 минут и не требует раскатки.

Ингредиенты

Для теста: 3 яйца, 150 г сахара, 200 г сметаны, 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя. Для творожного слоя: 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. сметаны. Для макового слоя: 100 г мака, 2 ст. л. сахара.

Как приготовить

Яйца взбейте с сахаром, добавьте сметану, муку и разрыхлитель, замесите жидкое тесто. Творог смешайте с яйцом, сахаром и сметаной. Мак смешайте с сахаром. Форму смажьте маслом. Вылейте половину теста. Выложите творожный слой, затем маковый слой. Залейте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала испечь творожно-маковый пирог. Удивило, что слои остались на месте и не перемешались во время выпечки. Совет: если используете сухой мак, залейте его кипятком на 15–20 минут, затем слейте воду и смешайте с сахаром. Так он будет ароматным и нежным.

