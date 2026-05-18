Из творога и без весов: торт «Лакомка» на сковороде — рецепт не сложнее сырников

Торт «Лакомка» на сковороде — это нежный воздушный десерт, который готовится не сложнее сырников. Творожные коржи обжариваются на сковороде, а крем из сметаны и сгущенки делает торт невероятно вкусным.

Для коржей понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 6 ст. л. сахара, 2,5 стакана муки, щепотка соли, растительное масло для жарки. Для крема: 500 г жирной сметаны, 0,5 банки сгущенного молока (около 200 г).

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте яйца, сахар, соль и муку. Замесите мягкое тесто. Разделите тесто на 6–8 частей, каждую раскатайте в тонкий корж. Обжарьте коржи на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистого цвета.

Для крема взбейте сметану со сгущенкой. Промажьте коржи кремом, соберите торт. Верх и бока также обмажьте кремом. Уберите в холодильник на 2-3 часа для пропитки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить торт по этому рецепту и была приятно удивлена — он нежный, с насыщенным творожным вкусом. Однако ему действительно стоит дать время на пропитку в холодильнике, иначе коржи «поплывут» по крему при попытке разрезать.

