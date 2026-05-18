Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на автоцистерны Житель Херсонской области пострадал при атаке дронов ВСУ на автоцистерны

Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на автоцистерны со сжиженным газом на трассе «Новороссия» в Херсонской области, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. После атаки обе цистерны загорелись.

Мужчина 1972 года рождения получил термические ожоги первой и второй степени спины и предплечий. Помощь оказана на месте. От госпитализации отказался, — уточнил Василенко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в российской столице в результате попадания беспилотников пострадали 12 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода, где находилась смена строителей.

До этого ВСУ начали наносить комбинированные удары по территории Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области. Массированной атаке беспилотников подверглась Каменка-Днепровская, где в результате удара нескольких БПЛА по дому пострадал мирный житель 1982 года рождения — у него множественные осколочные ранения ног.