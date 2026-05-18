Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на автоцистерны

18 мая 2026 в 19:50

Житель Херсонской области пострадал при атаке дронов ВСУ на автоцистерны

Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника на автоцистерны со сжиженным газом на трассе «Новороссия» в Херсонской области, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. После атаки обе цистерны загорелись.

Мужчина 1972 года рождения получил термические ожоги первой и второй степени спины и предплечий. Помощь оказана на месте. От госпитализации отказался, — уточнил Василенко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в российской столице в результате попадания беспилотников пострадали 12 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода, где находилась смена строителей.

До этого ВСУ начали наносить комбинированные удары по территории Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области. Массированной атаке беспилотников подверглась Каменка-Днепровская, где в результате удара нескольких БПЛА по дому пострадал мирный житель 1982 года рождения — у него множественные осколочные ранения ног.

