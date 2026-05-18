ВСУ начали комбинированный обстрел российского региона

Украинская армия наносит комбинированные удары по территории Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, массированной атаке беспилотников подверглась Каменка-Днепровская, где в результате удара нескольких БПЛА по дому пострадал мирный житель 1982 года рождения — у него множественные осколочные ранения ног.

Кроме того, написал губернатор, противник из артиллерии обстрелял береговую линию города и села Водяного. Зафиксировано не менее пяти взрывов, информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Глава региона призвал автомобилистов воздержаться от поездок в округ. Опасность повторных атак сохраняется, подчеркнул он, в небе над муниципалитетом зафиксирована высокая активность вражеских FPV-дронов.

Ранее в Севастополе после массированной атаки беспилотников в ночь на 17 мая повреждения получили 66 частных и многоквартирных домов, а также 34 автомобиля. Погибших и пострадавших в результате атаки нет.