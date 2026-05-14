ВСУ намеренно ударили дроном по российской школе Балицкий сообщил о неудачной атаке ВСУ на школу в Васильевке

Украинский беспилотник целенаправленно атаковал здание школы в Васильевке, однако детонации удалось избежать, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он также отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Противник совершил очередную попытку атаки на школу в городе Васильевке. <...> БПЛА целил в школу, благо детонации не произошло, — заявил Балицкий.

Ранее Балицкий сообщал, что ВСУ нанесли массированный удар БПЛА по селу Новогоровка Запорожской области. По его словам, были повреждены четыре многоквартирных дома и амбулатория, информации о пострадавших не поступало.

До этого глава Запорожской области заявлял, что дроны ВСУ более 300 раз атаковали регион за неделю. Он рассказал, что средства ПВО сбили 26 беспилотников самолетного типа и 29 дронов-камикадзе, которые были нацелены на гражданские объекты.

Балицкий также сообщал, что ВСУ совершили массированный обстрел Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области. В результате атаки ранен мирный житель.